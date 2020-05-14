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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Вспышку коронавируса зафиксировали в прокуратуре Прикарпатья

14 мая 2020, 10:25
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В Ивано-Франковске вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 случилась в областной прокуратуре.

За неделю коронавирус подхватили девять человек. При этом четверо инфицировались за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга.

Инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников силовых структур. Сейчас медики устанавливают всех лиц, которые контактировали с больными. Помещение прокуратуры продезинфицировали. Оказалось, что часть работников даже не подозревали, что больны. Никаких симптомов у них не было, и они спокойно ходили на работу.



Действительно, устанавливаются такие случаи, что и сами пациенты не догадывались. Ведь болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, — отметил глава Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, в Ровенской области произошла вспышка коронавируса в еще одном населенном пункте. Местные власти установили блокпосты на въезде в село Рокитное.

Источник: Ракурс


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