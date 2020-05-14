Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138154-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-v-prokuraturi-prykarpattya.html

Ракурс

В Івано-Франківську спалах коронавірусної інфекції COVID-19 стався в обласній прокуратурі.

За тиждень коронавірус підхопили дев’ятеро осіб. При цьому четверо інфікувалися за минулу добу. Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів під час онлайн-брифінгу.

Інфікованих виявили під час планового тестування співробітників силових структур. Наразі медики встановлюють всіх осіб, які контактували з хворими. Приміщення прокуратури продезінфікували. Виявилося, що частина працівників навіть не підозрювали, що хворі. Жодних симптомів у них не було, і вони спокійно ходили на роботу.

Дійсно, встановлюються такі випадки, що й самі пацієнти не здогадувалися. Адже хвороба може протікати абсолютно безсимптомно, — зазначив очільник Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, у Рівненській області стався спалах коронавірусу в ще одному населеному пункті. Місцева влада встановила блокпости на в’їзді у село Рокитне.