Поклонская закрыла себе дорогу в ЕСПЧ — прокурор об интервью предательницы Гордону, фото — Газета.ру

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Поклонская закрыла себе путь в Европейский суд по правам человека. Интервью Натальи Поклонской украинскому СМИ использует следствие, которое ведет против нее уголовные дела о государственной измене и запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Бывший так называемый прокурор оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Поклонская во время разговора с украинским изданием подтвердила, что ей известно о расследовании производств против нее. Этим она закрепила свой процессуальный статус и фактически закрыла возможность судиться в Европейском суде по правам человека, рассказал прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный в эфире «Радио НВ».

Он считает, что ничего нового для следствия Поклонская не сообщила, но дополнительно подтвердила факты, которые расследует прокуратура. Кроме того, предательница сообщила, что ей известно о некоторых фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.

Ее заявления о намерении обратиться в ЕСПЧ после этого не имеют смысла. Если бы она не знала о расследовании относительно себя, то могла бы обращаться в суд, — сказал Поночовный.

Доказательную базу следствия интервью не обогатило, считает прокурор, но оно пригодится в расследовании. Он сказал, что сам по себе факт разговора украинского СМИ с Поклонской не является нарушением закона.

Прокуратура АРК использует интервью с Поклонской в уголовном производстве против нее. Это 13 мая в эфире «Радио Крым. Реалии» подтвердил и прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копейка.

Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка, — сказал Копейка.





На этой неделе Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Впоследствии он назвал ее символом измены и заявил, что взял интервью, поскольку ему интересно разобраться, почему произошла аннексия полуострова. Кроме того, Гордон утверждает, что Киев сможет использовать заявления Поклонской в судебном процессе против РФ.

Поклонская впоследствии заявила, что не будет реагировать на высказывания Гордона и «пожелала ему только всего хорошего».