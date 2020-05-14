Новости США: обнародовано смешное видео нашествия коз-спасателей в Калифорнии

https://racurs.ua/n138196-nashestvie-koz-ulicy-goroda-v-kalifornii-zapolonili-200-koz-spasateley-video.html

Ракурс

Видео про животных, а именно нашествие коз на город Сан-Хосе в штате Калифорния, США, снял местный житель Зак Роландс. Стадо из примерно 200 коз помогает пожарным предупреждать пожары в регионе. Парнокопытных выпустили на холма, чтобы те «справились» с сухими кустарниками. Однако животные вырвались из вольера во вторник вечером и прогулялись по окрестностям города.

Вернулся из магазина — а козы проломили ограждение и хаотично побрели по улице. Безумная вещь, которая могла случиться на карантине, — написал Зак Роландс в Твиттере.

Как выяснили журналисты NBC, козы принадлежат семье Роландса. С помощью коз семья расчищает склон, расположенный за их домом, который после сильного пожара превратился в непролазные чащи. В Калифорнии козы помогают пожарным минимизировать природные возгорания, поедая сухую траву и кустарники.

Отмечается, что одна из коз пыталась дотянуться до цветка за ограждением и странным образом проломала вольер. Впоследствии сосед Роландсов помог загнать животных.