Эпидемия коронавируса началась в Китае, фото: «Главред»

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Китайское посольство в Украине отреагировало на недавно поданный в Окружной админсуд Киева (ОАСК) одной из общественных организаций иск, которым от КНР требуют компенсировать нанесенные эпидемией коронавируса убытки.

В дипучреждении считают, что эта общественная организация «попалась на отравленный политический крючок» дезинформации, которую якобы распространяют недруги Китая. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством КНР.

Посольство подчеркивает, что не существует единой версии относительно происхождения коронавируса. В частности, не исключается, что его источник был не в Китае, а КНР была лишь первой страной, которая официально сообщила о новом заболевании.

Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, — в мире нет таких прецедентов и нет такой логики, — отмечают в посольстве.

Пресс-служба посольства уверяет, что КНР не получила никакой выгоды от эпидемии и умышленно не пыталась распространить коронавирус на другие государства, а наоборот — принятые КНР в начале эпидемии меры позволили «выиграть драгоценное время для всего мира» и накопить необходимый для борьбы с коронавирусом опыт.

Китай является пострадавшей страной и по логике — заслуживает сочувствия, — отмечают в дипучреждении.

Также в посольстве отметили, что Украина и Китай с момента начала эпидемии сотрудничают в этой сфере.

Мы предоставляем Украине гуманитарную помощь, делимся опытом, помогаем закупать в Китае медицинские товары, — подчеркивают в дипучреждении.

Напомним, в поданном в ОАСК иске суд также просят подтвердить бездействие правительства КНР и госорганов Украины, приведшее к распространению коронавируса.