Китай должен заплатить за COVID-19: в Окружной админсуд Киева поступил странный иск, фото — УП

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Убытки от эпидемии COVID-19 требуют от Китая компенсировать Украине авторы иска, поступившего в Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Истцы среди прочего просят установить бездействие правительства Китайской народной республики и госорганов Украины, что привело к распространению COVID-19, сообщает «Судебная власть».

Ответчиками в иске, который поступил от одной из общественных организаций, является Государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук и экс-министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец.

Кроме того, отвечать за эпидемию должны, по мнению истцов, 48 нардепов — членов бюджетного и медицинского профильных комитетов Рады.

Общественная организация просит ОАСК «признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

В иске в общей сложности девять требований. Главное из них — обязать правительство Китая оплатить убытки и реституцию за распространение эпидемии. Правительство Украины истец просит обязать разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила.

В ОАСК пока решают, будут ли открывать административное производство.

Напомним, что вспышку коронавирусного заболевания COVID-19 зафиксировали в конце 2019 года в Центральном Китае. Оно распространилось на большинство стран в мире и 11 марта было признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Недавно власти США, ссылаясь на данные своей разведки, обвинили Китай в затягивании с информированием мировой общественности о коронавирусе.