Коронавирус может повлиять на авиацию

https://racurs.ua/n138067-antikoronavirusnye-sidenya-dlya-samoletov-izobrel-francuzskiy-injener-infografka.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 может значительно повлиять на пассажирские авиаперевозки.

В то время как авиаперевозчики размышляют над снятием части сидений, обязательных масках для пассажиров или установке специальных кабинок для дезинфекции, французский инженер Флориан Баржо представил конструкцию сидений, которая позволит частично обезопасить пассажиров от распространения коронавируса во время перелетов, сообщает CNN.

В отличие от других подобных решений, изобретение Баржо, получившее название PlanBay, легко монтируется и демонтируется при необходимости и не требует установки новых сидений.

Эта концепция ориентирована на эконом-класс. PlanBay устанавливается на пустое среднее сиденье и представляет собой защитную панель с сиденьями и защитную панель между сидениями. В результате пассажиры на двух других креслах смогут поддерживать безопасное расстояние друг от друга.

По словам изобретателя, процесс установки PlanBay простой, эту конструкцию легко изготовить, а ее стоимость будет низкой.

Идея съемного комплекта имеет смысл, когда потребность в санитарных мероприятиях является временной и/или ограниченной географической территорией, — отмечает Баржо.

Напомним, американские ученые недавно показали, как коронавирус при кашле распространяется в салоне самолета.