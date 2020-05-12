Илья Кива показал тренировку в спортзале. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n138066-kiva-pokazal-kak-narushaet-karantin-v-sportzale-video.html

Ракурс

Илья Кива, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», сегодня опубликовал в соцсетях видео из тренажерного зала.

Нардеп отметил, что ему приятно начинать утро в зале, «не прячась и не скрываясь». Соответствующий ролик он опубликовал в Facebook.

С улыбкой на лице Кива отметил, что «все возвращается на круги своя». Вероятно, народный депутат радуется послаблениям карантина, введенным с сегодняшнего дня. Однако, согласно решению Кабинета министров, тренажерные залы и спортивные центры все еще должны оставаться закрытыми.

При этом с 11 мая Кабмин разрешил деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта. Все спортсмены должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещении должно быть не более одного человека на 10 кв. метров площади.

Сам Кива является президентом Всеукраинской национальной федерации дворового спорта. Возможно, именно поэтому он имеет доступ к открытым тренажерным залам, пока для всех остальных они закрыты.

Напомним, ранее Кива в очередной раз оскандалился своими заявлениями. На этот раз нардеп высказался о Львовской области, назвав ее «колыбелью украинского фашизма». После этих высказываний члены парламентской депутатской группы «Львовщина» обратились к Службе безопасности Украины и Офису генерального прокурора, чтобы они дали правовую оценку заявлениям Кивы.