Ілля Кива показав тренування в спортзалі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138066-kyva-pokazav-yak-porushuie-karantyn-u-sportzali-video.html

Ракурс

Ілля Кива, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», сьогодні опублікував в соцмережах відео з тренажерного залу.

Нардеп зазначив, що йому приємно починати ранок в залі, «не ховаючись і не вкриваючись». Відповідний ролик він опублікував у Facebook.

З посмішкою на обличчі Ківа зазначив, що «все повертається на круги своя». Ймовірно, народний депутат радіє послабленням карантину, введеним з сьогоднішнього дня. Однак, згідно з рішенням Кабінету міністрів, тренажерні зали і спортивні центри все ще повинні залишатися закритими.

Водночас з 11 травня Кабмін дозволив діяльність підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту. Всі спортсмени повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, в приміщенні повинно бути не більше однієї людини на 10 кв. метрів площі.

Сам Кива є президентом Всеукраїнської національної федерації дворового спорту. Можливо, саме тому він має доступ до відкритих тренажерних залів, поки для всіх інших вони закриті.

Нагадаємо, раніше Кива вчергове оскандалився своїми заявами. Цього разу нардеп висловився щодо Львівської області, назвавши її «колискою українського фашизму». Після цих висловлювань члени парламентської депутатської групи «Львівщина» звернулися до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, щоб вони дали правову оцінку заявам Киви.