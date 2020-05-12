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Ракурс
Ученые нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе, фото — Dreamstime

Ученые нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе (ФОТО)

12 мая 2020, 16:50
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Научное открытие сделали ученые, исследовавшие пещеру Бачо-Киро в Болгарии. Здесь нашли самые древние останки Homo sapiens на территории Европы, а также инструменты и украшения того времени.

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens (человек разумный) примерно 45 тыс. лет назад проникли в Европу, населенную неандертальцами. Раньше считали, что «вторжение» произошло гораздо позже, сообщает Nature.

По данным археологов, работавших в пещере Бачо Киро, анализ ДНК пяти окаменелостей показал, что они принадлежат современному Homo sapiens, а не неандертальцам. Среди находок — каменные и костяные инструменты, подвески из зубов пещерных медведей.

Ученые нашли древнейшие следы Homo sapiens в Европе, фото — Nature

Это научное открытие на тысячи лет отодвигает в прошлое появление Homo sapiens в Европе. Событие является важной вехой в истории вида, возникшего в Африке около 300 тыс. лет назад.

Палеоантрополог Жан-Жак Хаблин, директор департамента эволюции человека немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка, рассказал, что возраст останков в пещере — от 43 до 46 тыс. лет.

Впоследствии Homo sapiens распространились на аналогичных широтах от Моравии до Монголии. Неандертальцы, более крепко сложенные, к тому времени уже населяли Европу в течение сотен тысяч лет.

Ученые нашли древнейшие следы Homo sapiens в Европе, фото — Nature

По мнению Хаблина, новые находки указывают на то, что два вида, вероятно, пересекались несколько тысяч лет, но впоследствии наши дальние родственники вымерли. Ученые до сих пор спорят о причинах вымирания неандертальцев. Предполагают, что Homo sapiens уничтожили их.

На мой взгляд, неандертальцы исчезли в Европе из-за конкуренции с нашим видом. Однако, это произошло не сразу, — сообщил Хаблин.



Неандертальцы и Homo sapiens взаимодействовали, вступали в контакт друг с другом. Мы несем их ДНК, а на них повлияли наши культурные инновации, — заявила другой автор работы — антрополог Нью-Йоркского университета Сара Бейли.

Найденные в пещере остатки животных свидетельствуют об охоте на пещерных медведей, бизонов, гигантских оленей, лошадей, гиен и львов. Среди артефактов встречаются острые кремневые лезвия и многочисленные украшения. Ученые нашли и бусину из кости мамонта, подвески с медвежьими зубами. Они имеют поразительное сходство с такими же предметами, позже сделанными неандертальцами в Западной Европе.

Источник: Ракурс


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