Ученые нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе, фото — Dreamstime

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Научное открытие сделали ученые, исследовавшие пещеру Бачо-Киро в Болгарии. Здесь нашли самые древние останки Homo sapiens на территории Европы, а также инструменты и украшения того времени.

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens (человек разумный) примерно 45 тыс. лет назад проникли в Европу, населенную неандертальцами. Раньше считали, что «вторжение» произошло гораздо позже, сообщает Nature.

По данным археологов, работавших в пещере Бачо Киро, анализ ДНК пяти окаменелостей показал, что они принадлежат современному Homo sapiens, а не неандертальцам. Среди находок — каменные и костяные инструменты, подвески из зубов пещерных медведей.

Это научное открытие на тысячи лет отодвигает в прошлое появление Homo sapiens в Европе. Событие является важной вехой в истории вида, возникшего в Африке около 300 тыс. лет назад.

Палеоантрополог Жан-Жак Хаблин, директор департамента эволюции человека немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка, рассказал, что возраст останков в пещере — от 43 до 46 тыс. лет.

Впоследствии Homo sapiens распространились на аналогичных широтах от Моравии до Монголии. Неандертальцы, более крепко сложенные, к тому времени уже населяли Европу в течение сотен тысяч лет.

По мнению Хаблина, новые находки указывают на то, что два вида, вероятно, пересекались несколько тысяч лет, но впоследствии наши дальние родственники вымерли. Ученые до сих пор спорят о причинах вымирания неандертальцев. Предполагают, что Homo sapiens уничтожили их.

На мой взгляд, неандертальцы исчезли в Европе из-за конкуренции с нашим видом. Однако, это произошло не сразу, — сообщил Хаблин.





Неандертальцы и Homo sapiens взаимодействовали, вступали в контакт друг с другом. Мы несем их ДНК, а на них повлияли наши культурные инновации, — заявила другой автор работы — антрополог Нью-Йоркского университета Сара Бейли.

Найденные в пещере остатки животных свидетельствуют об охоте на пещерных медведей, бизонов, гигантских оленей, лошадей, гиен и львов. Среди артефактов встречаются острые кремневые лезвия и многочисленные украшения. Ученые нашли и бусину из кости мамонта, подвески с медвежьими зубами. Они имеют поразительное сходство с такими же предметами, позже сделанными неандертальцами в Западной Европе.