Погода в Украине. Фото: Акцент

https://racurs.ua/n138064-pogoda-v-ukraine-na-13-maya-na-zapade-prognoziruut-nochnye-zamorozki.html

Ракурс

Погода в Украине 13 мая ожидается без осадков. Лишь на востоке страны ночью, а на Закарпатье днем возможны дожди. На остальной территории днем будет переменная облачность, но температура воздуха понизится. В Западных областях ожидаются ночные заморозки, температура воздуха опустится до 1−3° мороза.

Будет холодно ночью и в других регионах страны. В центре ночная температура составит 3−5° тепла, на юге — 4−6° тепла, а на востоке — 6−8° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 мая на протяжении суток ожидается без осадков. Ночью температура воздуха не поднимется выше 2−4° тепла, днем воздух прогреется всего лишь до 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: сутки пройдут без осадков. Ночью прогнозируются заморозки, температура воздуха составит 1−3° мороза, днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе осадков не прогнозируется. Ночная температура составит 5−7° тепла, а днем температура воздуха не поднимется выше 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре на небе будет наблюдаться переменная облачность, ночью возможен дождь. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем — 15−17° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове погода будет прохладной, ночью возможен дождь. Ночная температура 6−8° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 14−16° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью ожидаются заморозки до 1−3° мороза, днем возможен дождь. Днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.