Погода в Україні. Фото: Акцент

https://racurs.ua/ua/n138064-pogoda-v-ukrayini-na-13-travnya-na-zahodi-prognozuut-nichni-zamorozky.html

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Погода в Україні 13 травня очікується без опадів. Лише на сході країни вночі, а на Закарпатті вдень можливі дощі. На решті території вдень буде хмарно з проясненнями, але температура повітря знизиться. У Західних областях очікуються нічні заморозки, температура повітря опуститься до 1−3° морозу.

Буде холодно вночі і в інших регіонах країни. У центрі нічна температура становитиме 3−5° тепла, на півдні — 4−6° тепла, а на сході — 6−8° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 травня протягом доби очікується без опадів. Вночі температура повітря не підніметься вище 2−4° тепла, вдень повітря прогріється лише до 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: доба пройде без опадів. Вночі прогнозуються заморозки, температура повітря становитиме 1−3° морозу, вдень повітря прогріється до 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі опадів не прогнозується. Нічна температура становитиме 5−7° тепла, а вдень температура повітря не підніметься вище 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі на небі вдень буде спостерігатися мінлива хмарність, вночі можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 3−5° тепла, вдень — 15−17° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові погода буде прохолодною, вночі можливий дощ. Нічна температура 6−8° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14−16° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вночі очікуються заморозки до 1−3° морозу, вдень можливий дощ. Вдень повітря прогріється до 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 13 травня буде спокійною. Протягом доби може спостерігатися незначна збурення.