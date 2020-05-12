Коронавірус може вплинути на авіацію

https://racurs.ua/ua/n138067-antykoronavirusni-sydinnya-dlya-litakiv-vynayshov-francuzkyy-injener-infografka.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може значно вплинути на пасажирські авіаперевезення.

В той час як авіаперевізники роздумують над зняттям частини сидінь, обов’язкових масках для пасажирів чи встановлення спеціальних кабінок для дезінфекції, французький інженер Флоріан Баржо представив конструкцію сидінь, яка дозволить частково убезпечити пасажирів від поширення коронавірусу під час перельотів, повідомляє CNN.

На відміну від інших подібних рішень, винахід Баржо, котрий отримав назву PlanBay, легко монтується та демонтується за необхідності та не потребує встановлення нових сидінь.

Ця концепція орієнтована на економ-клас. PlanBay встановлюється на порожнє середнє сидіння й являє собою захисну панель за сидіннями та захисну панель між сидіннями. В результаті пасажири на двох інших кріслах зможуть підтримувати безпечну відстань один від одного.

За словами винахідника, процес установки PlanBay простий, цю конструкцію легко виготовити, а її вартість буде низькою.

Ідея зйомного комплекту має сенс, коли потреба в санітарних заходах є тимчасовою та/або обмеженою географічною територією, — зазначає Баржо.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно показали, як коронавірус при кашлі поширюється у салоні літака.