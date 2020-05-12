Китай мусить заплатити за COVID-19: в Окружний адмінсуд Києва надійшов дивний позов, фото — УП

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Збитки від епідемії COVID-19 вимагають від Китаю компенсувати Україні автори позову, що надійшов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Позивачі серед іншого просять встановити бездіяльність уряду Китайської народної республіки і держорганів України, що призвела до поширення COVID-19, повідомляє «Судова влада».

Відповідачами у позові, який надійшов від однієї з громадських організацій, є Державна рада КНР, Офіс президента України, Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я і Міністерство соціальної політики України, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук і екс-очільники охорони здоров’я Зоряна Скалецька та Ілля Ємець.

Крім того, відповідати за епідемію мусять, на думку позивачів, 48 нардепів — членів бюджетного та медичного профільних комітетів Ради.

Громадська організація просить ОАСК «визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

У позові загалом дев’ять вимог. Головна з них — зобов’язати уряд Китаю сплатити збитки та реституцію за поширення епідемії. Уряд України позивач просить зобов’язати розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила.

В ОАСК наразі вирішують, чи відкриватимуть провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що спалах коронавірусного захворювання COVID-19 зафіксували в кінці 2019 року у Центральному Китаї. Воно поширилося на більшість країн у світі і 11 березня було визнано Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемією. Нещодавно влада США, спираючись на дані своєї розвідки, звинуватила Китай у зволіканні із інформуванням світової громадськості про коронавірус.