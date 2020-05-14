Епідемія коронавірусу розпочалася у Китаї, фото: «Главред»

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Китайське посольство в Україні відреагувало на нещодавно поданий до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) однією із громадських організацій позов, яким від КНР вимагають компенсувати завдані епідемією коронавірусу збитки.

У дипустанові вважають, що ця громадська організація «попалася на отруєний політичний гачок» дезінформації, яку нібито поширюють недруги Китаю. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій посольством КНР.

Посольство наголошує, що наразі не існує єдиної версії щодо походження коронавірусу. Зокрема, не виключається, що його джерело було не в Китаї, а КНР була лише першою країною, котра офіційно повідомила про нове захворювання.

Покласти відповідальність на країну, яка першою повідомила про появу нового вірусу, — у світі немає таких прецедентів і немає такої логіки, — наголошують у посольстві.

Прес-служба посольства запевняє, що КНР не отримала жодної вигоди від епідемії та навмисне не намагалася поширити коронавірус на інші держави, а навпаки — вжиті КНР на початку епідемії заходи дозволили «виграти дорогоцінний час для всього світу» та накопичити необхідний для боротьби з коронавірусом досвід.

Китай є постраждалою країною, і — за логікою — заслуговує на співчуття, — наголошують у дипустанові.

Також у посольстві зазначили, що Україна та Китай з моменту початку епідемії співпрацюють у цій сфері.

Ми надаємо Україні гуманітарну допомогу, ділимося досвідом, допомагаємо Україні закуповувати в Китаї медичні товари, — наголошують у дипустанові.

Нагадаємо, у поданому до ОАСК позові суд також просять встановити бездіяльність уряду КНР і держорганів України, що призвела до поширення коронавірусу.