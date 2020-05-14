Новини США: оприлюднено кумедне відео нашестя кіз-вогнеборців у Каліфорнії

https://racurs.ua/ua/n138196-nashestya-kiz-vulyci-mista-u-kaliforniyi-zapolonyly-200-kiz-vogneborciv-video.html

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Цікаве відео про тварин, а саме нашестя кіз на місто Сан-Хосе у штаті Каліфорнія, США, зняв місцевий мешканець Зак Роландс. Стадо з приблизно 200 кіз допомагає вогнеборцям попереджувати пожежі у регіоні. Кіз випустили на пагорби на випас, щоб вони «впоралися» з сухими чагарниками. Однак тварини вирвалися з вольєру у вівторок ввечері і прогулялися околицями містечка.

Повернувся із крамниці — а кози проламали огорожу й хаотично подибали вулицею. Найшаленіша річ, яка могла трапитися на карантині, — написав Зак Роландс у Твіттер.

Як з’ясували журналісти NBC, кози належать сім’ї Роландсів. За допомогою кіз родина розчищає схил, розташований за їхнім домом, який після сильної пожежі перетворився на непролазні хащі. У Каліфорнії кози допомагають пожежникам мінімізувати природні загоряння, поїдаючи суху траву та чагарники.

Зазначається, що одна з кіз намагалася дотягтися до квітки за огорожею і дивним чином зламала її. Згодом сусід Роландсів допоміг загнати тварин назад в огорожу.