Поклонська закрила собі шлях до ЄСПЛ: прокурор про інтерв’ю зрадниці Гордону, фото — Газета.ру

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Поклонська закрила собі шлях до Європейського суду з прав людини. Інтерв’ю Наталі Поклонської українському ЗМІ використає слідство, яке веде проти неї кримінальні справи про державну зраду і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Колишній так званий прокурор окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Поклонська під час розмови з українським виданням підтвердила, що їй відомо про розслідування проваджень проти неї. Цим вона закріпила свій процесуальний статус і фактично закрила собі можливість позиватися в Європейському суді з прав людини, розповів прокурор Автономної республіки Крим Ігор Поночовний в ефірі «Радіо НВ».

Він вважає, що нічого нового для слідства Поклонська не повідомила, але додатково підтвердила факти, які розслідує прокуратура. Крім того, зрадниця повідомила, що їй відомо про деякі факти, щодо яких у слідства були сумніви в її інформованості.

Її заяви про намір звернутися до ЄСПЛ після цього не мають сенсу. Якби вона не знала про розслідування щодо неї, то могла б звертатися в суд, — сказав Поночовний.

Доказову базу слідства інтерв’ю не збагатило, вважає прокурор, але воно стане в нагоді у розслідуванні. Він сказав, що сам по собі факт розмови українського ЗМІ із Поклонською не є порушенням закону.

Прокуратура АРК використає інтерв’ю з Поклонською в кримінальному провадженні проти неї. Це 13 травня в ефірі «Радіо Крим. Реалії» підтвердив і прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.

Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв’ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка, — сказав Копійка.





Цього тижня Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону. Згодом він назвав її символом зради і заявив, що взяв інтерв’ю, оскільки йому цікаво розібратися, чому відбулася анексія півострова. Крім того, Гордон переконує, що Київ зможе використовувати заяви Поклонської у судовому процесі проти РФ.

Поклонська згодом заявила, що не буде реагувати на висловлювання Гордона і «побажала йому тільки всього хорошого».