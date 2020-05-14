Лукашенко в шестой раз будет баллотироваться на выборах президента Беларуси, фото — RuBaltic

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Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы президента Беларуси. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко на выборах, которые состоятся 9 августа.

Руководителем инициативной группы является глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Такая информация появилась на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Беларуси.

В инициативной группе кандидата Лукашенко будет работать почти 11 тыс. человек. На данный момент ЦИК зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов, 12 из них — беспартийные.

По состоянию на 2020 год 65-летний Лукашенко занимает должность самое длительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов). Во время его каденций, начиная с июля 1994 года, правительства Беларуси возглавляли уже девять премьер-министров.

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году выборы в Беларуси пройдут честно и порядочно, а «перед выборами никто не будет довлеть над белорусами».

Сейчас идет пятый президентский срок Лукашенко. В 2004 году в Беларуси провели референдум, по результатам которого президент может избираться бесконечное количество раз. Лукашенко пять раз подряд побеждал на президентских выборах, причем в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75%. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные должности.