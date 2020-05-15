Украинские моряки объявили голодовку в тюрьме Ливии. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n138262-ukrainskie-moryaki-obyavili-golodovku-v-turme-livii-foto.html

Ракурс

Украинские моряки из танкеров «Рута» и «Капитан Хайям» уже несколько лет находятся в ливийской тюрьме. Украинцы объявили о начале голодовки, которая продлится пять дней.

Об этом сообщили родственники украинских матросов, которые устроили акцию протеста в Городском саду Одессы, пишет «Думская».

Голодовку также объявил 71-летний капитан танкера «Рута» Николай Шокун. Но некоторые украинцы отказались от голодовки из-за плохого состояния здоровья. Протестующие требуют, чтобы правительство вспомнило о моряках и помогло возвратить их на родину.

По мнению протестующих, украинское правительство забыло о моряках и не предпринимает никаких шагов для их освобождения. Родственники матросов указывают на то, что в связи с распространением коронавируса ливийские власти объявили амнистию и многих иностранцев уже освободили из тюрем. Но украинцы продолжают сидеть за решеткой. Кроме того, им не оказывается медицинская помощь.

Как известно, танкер «Рута» принадлежит Украине и стоит на балансе Одесского морского порта. В апреле 2017 года судно было задержано в территориальных водах Ливии. Команда была брошена за решетку, морякам объявили подозрение в контрабанде нефтепродуктов.

Танкер «Капитан Хайям» был задержан годом ранее по такому же обвинению. Среди экипажа судна четверо украинских моряков.

Следует уточнить, что за период 2016—2018 годов ливийские вооруженные группировки задержали 30 судов разных стран, обвинили в контрабанде нефтепродуктов, а команды бросили в тюрьмы.

Как известно, в Ливии двоевластие. Столица Триполи контролируется «Правительством национального согласия» под руководством Фаиза Сараджа. В городе Торбук заседает Палата представителей, которую поддерживает маршал Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

Компании, которые зафрахтовали танкеры «Рута» и «Капитан Хайям», вели торговлю с Торбуком, а в Триполи такие действия считают контрабандой.

Как ранее писал «Ракурс», в апреле 2017 года в Триполи состоялся суд над 14 гражданами Украины с танкера «Рута». Власти Ливии подозревают судно в контрабандном вывозе нефти из страны.