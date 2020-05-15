Геращенко розповів про плани на літній відпочинок під час пандемії коронавірусу

Антон Геращенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n138269-geraschenko-rozpoviv-pro-plany-na-litniy-vidpochynok-pid-chas-pandemiyi-koronavirusu.html

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Антон Геращенко, заступник голови МВС, розповів, як планує відпочивати з родиною цього літа, в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Заступник міністра зазначив, що цього року відпочиватиме в Україні — у Карпатах, Одесі, Миколаєві, Херсоні. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Сегодня».

На думку Геращенка, ситуація, що склалася, може стати певним стимулом для української туристичної інфраструктури.

Я рекомендую всім, хто в ній зайнятий, готуватися надавати максимально якісні послуги, щоб потім українці, які звикли відпочивати в Туреччині та Єгипті, мріяли повертатися в українські санаторії, турбази тощо, — зазначив заступник міністра.





На думку Геращенка, відкриття Україною кордонів, закритих у зв’язку з епідемією COVID-19, синхронізуватиметься з європейськими країнами. За наявною в нього інформацією, Євросоюз та Туреччина щонайменше до 15 червня не послаблюватимуть карантинні обмеження для іноземців.

Нагадаємо, Геращенко вважає, що заробітчани, які зараз виїдуть за кордон, «поцілують шлагбаум у Польщі», через запроваджені в Європі карантинні обмеження.