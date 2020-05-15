Браузер Google Chrome блокуватиме «важку» рекламу, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n138270-google-chrome-blokuvatyme-vajku-reklamu-infografika.html

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Google Chrome, популярний інтернет-браузер, почне у тестовому режимі блокувати «важку» рекламу, щоб розвантажити мережі від зайвого трафіку, а процесори в комп’ютерах користувачів — від надмірного навантаження.

Нову функцію тестуватимуть впродовж кількох найближчих місяців, а для всіх користувачів вона, як очікується, стане доступною до кінця серпня. Про це менеджер із продуктів Chrome Маршалл Вейл повідомив у блозі проекту Chromium.

Розробники браузера сподіваються, що за час тестування нової функції рекламодавці встигнуть підготуватися до загального її запровадження.

«Важкою» рекламою розробники Chrome вважають банери, які:

споживають понад чотири мегабайти мережевих даних;

за 30-секунднний період навантажують процесор протягом 15 секунд або загалом потребують від 60 секунд на обробку процесором.

Замість таких банерів з’являтиметься напис «реклама видалена».

У компанії зазначають, що хоча сьогодні лише 0,3% оголошень відповідають критеріям «важкої» реклами, на них припадає аж 27% мережевого трафіку, який використовують банери, та 28% від загального використання ними процесорів.

Нагадаємо, у Chrome невдовзі також з’явиться можливість групувати вкладки та виділяти їх кольором.