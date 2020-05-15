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Ракурс
Браузер Google Chrome блокуватиме «важку» рекламу, фото: YouTube

Google Chrome блокуватиме «важку» рекламу (ІНФОГРАФІКА)

15 тра 2020, 20:26
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Google Chrome, популярний інтернет-браузер, почне у тестовому режимі блокувати «важку» рекламу, щоб розвантажити мережі від зайвого трафіку, а процесори в комп’ютерах користувачів — від надмірного навантаження.

Нову функцію тестуватимуть впродовж кількох найближчих місяців, а для всіх користувачів вона, як очікується, стане доступною до кінця серпня. Про це менеджер із продуктів Chrome Маршалл Вейл повідомив у блозі проекту Chromium.

Розробники браузера сподіваються, що за час тестування нової функції рекламодавці встигнуть підготуватися до загального її запровадження.

«Важкою» рекламою розробники Chrome вважають банери, які:

  • споживають понад чотири мегабайти мережевих даних;
  • за 30-секунднний період навантажують процесор протягом 15 секунд або загалом потребують від 60 секунд на обробку процесором.

Замість таких банерів з’являтиметься напис «реклама видалена».

Приклад роботи нової функції у Chrome, фото: Chromium Blog

У компанії зазначають, що хоча сьогодні лише 0,3% оголошень відповідають критеріям «важкої» реклами, на них припадає аж 27% мережевого трафіку, який використовують банери, та 28% від загального використання ними процесорів.



Загальний відсоток «важких» (червоний колір) і «неважких» (синій колір) оголошень та загальне використання ними трафіку та ресурсів процесорів відповідно. Інфографіка: Chromium Blog

Нагадаємо, у Chrome невдовзі також з’явиться можливість групувати вкладки та виділяти їх кольором.

Джерело: Ракурс


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