Коронавирусная инфекция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n138231-tyajest-techeniya-koronavirusnoy-infekcii-mojno-sprognozirovat.html

Ракурс

Тяжесть течения коронавирусной инфекции можно спрогнозировать. Для этого есть определенные критерии.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская, в США разработали шкалу Call-Score — это критерии степени риска тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Для этого учитывается возраст пациента (младше или старше 60 лет), наличие сопутствующей патологии, показатели общего анализа крови (например, обращают внимание на наличие лимфопении — снижение количества лимфоцитов), уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — фермента, который есть в легких (чем больше уровень ЛДГ, тем больше и тяжелее поражение легких).

«Что касается рентгенологических данных, то тут важен не сам факт наличия пневмонии. Рентгенологи в заключении пишут, например, „полисегментарная пневмония“. К сожалению, в Украине не описывают в процентном отношении объем поражения легочной ткани. Именно это имеет значение для оценки риска тяжелого течения заболевания. Скажем, если поражено 50% легких — это высокий риск тяжелого течения пневмонии», — добавила врач.

По ее словам, все пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 требуют особого наблюдения с 8-го по 14-й день болезни (именно в этот период возможно прогрессирование заболевания).

Пациенты среднего риска с легкими симптомами, объемом поражения легких по КТ менее 50% и при отсутствии серьезной сопутствующей патологии могут наблюдаться дома. Если пациент входит в группу риска или есть тяжелые симптомы, требуется госпитализация. Все пациенты с высоким риском нуждаются в стационарном лечении.