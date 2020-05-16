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Коронавирус: Киевский регион лидирует в распространении эпидемии, в Украине умерли полтысячи больных, фото — Твоє місто

Коронавирус: Киевский регион лидирует в распространении эпидемии, в Украине умерли полтысячи больных (КАРТА)

16 мая 2020, 09:28
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Коронавирус в Украине не отступает: за сутки в стране снова обнаружили более полутысячи новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 мая рассказал, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 528 больных.

Среди этих инфицированных есть 49 детей и 92 медработника. За сутки от коронавируса умер 21 человек. Всего с момента эпидемии зафиксировали 497 летальных случаев (умерли 25 медработников).

Общее количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на 16 мая — 17 тыс. 858. Среди них — 3 тыс. 512 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

За сутки самый большой прирост больных отметили в Киевской области (+49), Киеве (+153) и Черновицкой области (+47).



С начала эпидемии больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в таких регионах:

  • Черновицкая область — 2647 случаев;
  • Киев — 2221;
  • Ивано-Франковская область — 1200;
  • Киевская область — 1143;
  • Ровенская область — 1104;
  • Тернопольская область — 1065;
  • Львовская область — 969;
  • Закарпатская область — 858;
  • Днепропетровская область — 806;
  • Харьковская область — 773;
  • Одесская область — 734;
  • Винницкая область — 700.

Источник: Ракурс


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