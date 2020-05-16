Коронавирус: Киевский регион лидирует в распространении эпидемии, в Украине умерли полтысячи больных, фото — Твоє місто

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Коронавирус в Украине не отступает: за сутки в стране снова обнаружили более полутысячи новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 мая рассказал, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 528 больных.

Среди этих инфицированных есть 49 детей и 92 медработника. За сутки от коронавируса умер 21 человек. Всего с момента эпидемии зафиксировали 497 летальных случаев (умерли 25 медработников).

Общее количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на 16 мая — 17 тыс. 858. Среди них — 3 тыс. 512 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

За сутки самый большой прирост больных отметили в Киевской области (+49), Киеве (+153) и Черновицкой области (+47).

С начала эпидемии больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в таких регионах: