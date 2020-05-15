В Украине усилят тестирование на коронавирус, фото:

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 7 мая Закон № 587-IX, который предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни COVID-19, а также тех, кто контактировал с больными.

Также закон предусматривает обязательное тестирование медиков, работающих в медучреждениях с больными коронавирусом, и работников полиции и Нацгвардии, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, контактировали ли они с инфицированными лицами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также этот закон позволит к борьбе с коронавирусом привлекать на волонтерских началах врачей-интернов и врачей-специалистов без квалификационной категории.

Кроме того, согласно нормам этого закона, лица, которые госпитализированы в медучреждения или находятся на самоизоляции в связи с проведением мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Медработники в аналогичной ситуации будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Закон № 587-IX вступит в силу в день опубликования. Введенные им изменения в законодательство будут действовать во время срока карантина и в течение двух месяцев после его завершения.

Напомним, в МВД недавно заявили, что тестирование на коронавирус пройдут все сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии.