Скалы Гарднер-Пиннаклс, фото: Andy Collins, NOAA

https://racurs.ua/n138274-krupneyshiy-na-zemle-schitovoy-vulkan-obnarujili-na-gavayyah.html

Ракурс

Ученые обнаружили самый большой щитовой вулкан на Земле.

Это расположенный в районе Гавайских островов в Тихом океане примерно в 1,1 тыс. км северо-западнее Гонолулу вулкан Пухахону, который над поверхностью воды выглядывает в виде двух остроконечных скал Гарднер-Пиннаклс. Об этом сообщает пресс-служба Гавайского университета.

Долгое время самым большим вулканом в мире считался гавайский Мауна-Лоа, однако новое исследование вулканологов и океанологов показывает, что Пухахону почти вдвое больше, чем Мауна-Лоа.

Исследования показывают, что в Пухахону содержится примерно 150 тыс. куб. км горных пород, в то время их объем в Мауна-Лоа оценивается в 83 тыс. куб. км.

Щитовые вулканы — это широкие вулканы с очень пологими склонами, что делает их похожими на щит древних воинов. Они возникают в местах выливания из верхней мантии очень горячей и жидкой лавы с низким содержанием вулканических газов. Благодаря высокой температуре и низкой вязкости такая лава свободно разливается на большой площади, прежде чем застынет.

Напомним, в прошлом году в Америке нашли вулкан, который уничтожил постантичную цивилизацию Европы.