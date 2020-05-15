Скелі Гарднер-Піннаклс, фото: Andy Collins, NOAA

https://racurs.ua/ua/n138274-naybilshyy-na-zemli-schytovyy-vulkan-vyyavyly-na-gavayah.html

Ракурс

Учені виявили найбільший щитовий вулкан на Землі.

Це розташований в районі Гавайських островів у Тихому океані за приблизно 1,1 тис. км на північний захід від Гонолулу вулкан Пухахону, котрий над поверхнею води визирає у виді двох гостроверхих скель Гарднер-Піннаклс. Про це повідомляє прес-служба Гавайського університету.

Тривалий час найбільшим вулканом у світі вважався гавайський Мауна-Лоа, однак нове дослідження вулканологів та океанологів показує, що Пухахону є майже вдвічі більшим, ніж Мауна-Лоа.

Дослідження показують, що в Пухахону міститься приблизно 150 тис. куб. км горних порід, в той час їх обсяг у Мауна-Лоа оцінюється у 83 тис. куб. км.

Щитові вулкани — це широкі вулкани з дуже пологими схилами, що робить їх схожими на щит давніх воїнів. Вони виникають у місцях виливання з верхньої мантії дуже гарячої й рідкої лави з низьким вмістом вулканічних газів. Завдяки високій температурі й низькій в’язкості така лава вільно розливається на великій площі, перш ніж застигне.

Нагадаємо, торік в Америці знайшли вулкан, який знищив постантичну цивілізацію Європи.