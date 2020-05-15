Європарламент підтримав виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Україна може отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, фото: PxHere

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Європарламент під час свого сьогоднішнього засідання підтримав рішення про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство у Євросоюзі пакету макрофінансової допомоги для подолання спричиненої епідемією коронавірусу кризи.

Загальна сума цього пакету допомоги становить 3 млрд євро, з них для України призначаються 1,2 млрд євро, повідомляє агентство «Укрінформ».

У цьому голосуванні загалом взяли участь 687 депутатів. З них 547 проголосували за виділення макрофінансової допомоги, 93 — проголосували проти. Ще 47 депутатів утрималися.

Рішення про виділення коштів ще має затвердити Рада ЄС.

У другій половині квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єврокомісія вирішила надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

5 травня цю ініціативу підтримали посли держав-членів Євросоюзу. 13 травня Європарламент вирішив розглядати питання про виділення пакету макрофінансової допомоги за прискореною процедурою.

Нагадаємо, вчора у Євросоюзі назвали умову, за якої Україна зможе отримати ще 500 млн євро макрофінансової допомоги.