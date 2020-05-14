Україна може отримати від ЄС 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги, фото: torange.biz

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Євросоюз надасть Україні 500 млн євро другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в разі ухвалення Міжнародним валютним фондом (МВФ) рішення про схвалення подальшої співпраці з нашою державою.

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив про це під час відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє прес-служба українського МЗС.

Варгеї під час розмови привітав нещодавнє ухвалення Верховною Радою так званого «антиколомойського» закону, котрий унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Єврокомісар зазначив, що Україна вже виконала всі умови для отримання подальшої макрофінансової допомоги.

Він наголосив, що Україна після рішення МВФ про продовження співпраці отримає ці кошти без зволікань.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про рішення МВФ змінити трирічну програму кредитування України на 18-місячну. Таким чином, офіційний Київ та МВФ повернулися до співпраці в рамках механізму півторарічної програми stand-by.