Украина может получить от ЕС 500 млн евро макрофинансовой помощи, фото: torange.biz

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Евросоюз предоставит Украине 500 млн евро второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в случае принятия Международным валютным фондом (МВФ) решения об одобрении дальнейшего сотрудничества с нашим государством.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил об этом во время видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Варгеи во время разговора поприветствовал недавнее принятие Верховной Радой так называемого «антиколомойского» закона, который исключает возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Еврокомиссар отметил, что Украина уже выполнила все условия для получения дальнейшей макрофинансовой помощи.

Он отметил, что Украина после решения МВФ о продолжении сотрудничества получит эти средства без проволочек.

На прошлой неделе стало известно о решении МВФ изменить трехлетнюю программу кредитования Украины на 18-месячную. Таким образом, официальный Киев и МВФ вернулись к сотрудничеству в рамках механизма полуторагодичной программы stand-by.