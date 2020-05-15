Европарламент поддержал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина может получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, фото: PxHere

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Европарламент во время своего сегодняшнего заседания поддержал решение о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета макрофинансовой помощи для преодоления вызванного эпидемией коронавируса кризиса.

Общая сумма этого пакета помощи составляет 3 млрд евро, из них для Украины предназначены 1,2 млрд евро, сообщает агентство «Укринформ».

В этом голосовании в целом приняли участие 687 депутатов. Из них 547 проголосовали за выделение макрофинансовой помощи, 93 — проголосовали против. Еще 47 депутатов воздержались.

Решение о выделении средств еще должен утвердить Совет ЕС.

Во второй половине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Еврокомиссия решила предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

5 мая эту инициативу поддержали послы государств-членов Евросоюза. 13 мая Европарламент решил рассматривать вопрос о выделении пакета макрофинансовой помощи по ускоренной процедуре.

Напомним, вчера в Евросоюзе назвали условие, при котором Украина сможет получить еще 500 млн евро макрофинансовой помощи.