В Україні посилять тестування на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n138275-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-obov-yazkove-testuvannya-na-koronavirus.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 7 травня закон № 587-IX, який передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19, а також тих, хто контактував з хворими.

Також закон передбачає обов’язкове тестування медиків, котрі працюють у медзакладах з хворими на коронавірус, та працівників поліції і Нацгвардії, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи контактували вони з інфікованими особами. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також цей закон дозволить до боротьби з коронавірусом залучати на волонтерських засадах лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без кваліфікаційної категорії.

Крім того, згідно з нормами цього закону, особи, котрі госпіталізовані до медзакладів чи перебувають на самоізоляції у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, отримуватимуть допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Медпрацівники в аналогічній ситуації отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Закон № 587-IX набере чинності з дня опублікування. Запроваджені ним зміни до законодавства діятимуть під час терміну карантину та впродовж двох місяців після його завершення.

Нагадаємо, у МВС нещодавно заявили, що тестування на коронавірус пройдуть усі співробітники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.