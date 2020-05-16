Футбол выходит из карантина: в Германии сегодня возобновляется Бундеслига, фото — DW

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Ракурс

Футбол выходит из карантина. В Германии сегодня возобновляются матчи Бундеслиги. Первыми на поле выйдут 10 команд.

Разрешение на возобновление игр с беспрецедентными для спорта мерами безопасности немецкое правительство предоставило в конце апреля. Доигрывание прерванного в марте чемпионата может затянуться до конца июля, если будут случаи форс-мажоров с коронавирусом.

Немецкая федерация футбола объявила, что командам будет разрешено проводить до пяти замен. Поединки с 16 мая будут проходить при пустых трибунах с очень жестким медицинским регламентом — как во время игр, так и перед ними. Участники поединков проходят ПЦР-тестирование.

До матча команды обязаны семь дней жить на изолированных базах. Игрокам, тренерам и персоналу запрещено их оставлять под любым предлогом.

Вчера стало известно, что тренера «Аугсбурга» Хайко Херлих пропустит матч своей команды против «Вольфсбурга». Он признался, что выходил из изолированного отеля в ближайший сурпермаркет за зубной пастой.

Значительная часть немцев не приветствует возвращение Бундеслиги в нынешней ситуации и в формате без зрителей. Опрос общественного вещателя ARD показал, что 56% из 1074 опрошенных человек были против перезапуска Бундеслиги. Только 31% выступал за то, чтобы сезон вернулся без фанатов.

Главная причина повторного открытия Бундеслиги является чисто коммерческой. Журнал Kicker опубликовал опрос, в котором оценил убытки клубов из-за игры на пустых стадионах. Клубы первой Бундеслиги потеряют 67 млн евро, второго дивизиона — 22 млн евро, — рассказывает Хеннинг Вепел, директор Гамбургского института мировой экономики.





Поэтому большинство немецких аналитиков соглашается, что играть перед пустыми трибунами — лучше, чем вообще не играть. Эта аксиома действует для 36 клубов в двух высших лигах, которые получают большую часть своих доходов от продажи медиаправ.

Аналитики соглашаются, что от возобновления матчей Бундеслиги во многом зависит и судьба спорта этим летом.