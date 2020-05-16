В НБУ ожидают, что уменьшение поступлений валюты от заробитчан компенсирует запрет туризма, фото — ЕП

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Ракурс

Курс гривны не должен существенно колебаться, прогнозируют в НБУ. Заробитчане в 2020 году переведут в Украине гораздо меньшую сумму валюты, но эти потери компенсирует фактический запрет туризма. Поэтому значительные объемы валюты останутся в Украине, а не будут потрачены туристами за рубежом.

Руководитель Нацбанка Яков Смолий рассказал, что из-за карантина поступления от украинцев, которые зарабатывают за границей и отправляют средства домой, уменьшатся.

В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали 12 млрд долл., в этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу, — рассказал Смолий в интервью «BBC-Украина».

Глава НБУ пояснил, что украинцы за рубежом тратили примерно 8−10 млрд долл. ежегодно, находясь на отдыхе.

Так как на передвижение есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это нехорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком, — сказал Смолий.

Он также прогнозирует, что существенных рисков на валютном рынке после завершения карантина в Нацбанке не ожидают, а население «не побежит покупать доллары». Смолий считает, что люди сначала удовлетворят определенный отложенный спрос.

С другой стороны для нас колебания курса не являются какой-страшилкой, мы умеем с ними справляться, — заявил Смолий и напомнил, что в начале марта Нацбанку удалось утихомирить ситуацию на валютном рынке, продав в ходе интервенций 2 млрд долл.





Во втором квартале 2020 года НБУ уже выкупил на рынке почти миллиард долларов.

«Ракурс» сообщал, что, по мнению экспертов НБУ, во втором квартале карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины на 11%.