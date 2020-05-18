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Курс валют. Фото: ТСН

Курс валют на 18 мая: гривна продолжает укрепляться (ИНФОГРАФИКА)

18 мая 2020, 08:17
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Официальный курс гривны к доллару на 18 мая Национальный банк Украины (НБУ) установил на уровне 26,64 грн/долл. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 4 коп.

Курс евро по состоянию на 18 мая составляет 28,77 грн, что на 2 коп. дешевле, чем был установлен НБУ в пятницу, 15 мая. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс валют на 18 мая. Фото: НБУ

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 18 мая:



  • 1 фунт стерлингов — 32,39 грн;
  • 1 долл. США — 26,64 грн;
  • 1 швейцарский франк — 27,36 грн;
  • 10 йен — 2,49 грн;
  • 10 российских рублей — 3,61 грн;
  • 1 евро — 28,77 грн.

Курс валют на 18 мая. Фото: НБУ

В Национальном банке прогнозируют, что в этом году продолжится снижение учетной ставки. Это позволит стимулировать украинскую экономику. Продолжение сотрудничества с МВФ даст возможность проводить дальнейшее снижение учетной ставки и в этом году она может снизиться до 7%. Также сообщается, что для Украины крайне важная финансовая помощь. Средства необходимы для борьбы с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Источник: Ракурс


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