Курс валют. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n138329-kurs-valut-na-18-maya-grivna-prodoljaet-ukreplyatsya-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая Национальный банк Украины (НБУ) установил на уровне 26,64 грн/долл. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 4 коп.

Курс евро по состоянию на 18 мая составляет 28,77 грн, что на 2 коп. дешевле, чем был установлен НБУ в пятницу, 15 мая. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 18 мая:

1 фунт стерлингов — 32,39 грн;

1 долл. США — 26,64 грн;

1 швейцарский франк — 27,36 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн;

1 евро — 28,77 грн.

В Национальном банке прогнозируют, что в этом году продолжится снижение учетной ставки. Это позволит стимулировать украинскую экономику. Продолжение сотрудничества с МВФ даст возможность проводить дальнейшее снижение учетной ставки и в этом году она может снизиться до 7%. Также сообщается, что для Украины крайне важная финансовая помощь. Средства необходимы для борьбы с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.