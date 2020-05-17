Коронавірус у Китаї. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138328-u-kytayi-ziznalysya-scho-vlada-uhanya-spochatku-pryhovuvala-dani-pro-koronavirus.html

Ракурс

Поширення коронавірусу почалося з Китаю, а саме — з Уханя. Водночас, коли коронавірус тільки почав поширюватися, влада міста приховувала реальну кількість хворих.

Місцева влада відмовлялися визнавати, що вірус передається від людини до людини, і називала ситуацію з коронавірусом в регіоні «контрольованою». Про це розповів старший медичний радник уряду Китаю Чжун Наньшань, передає СNN.

Медик запевнив, що приховування даних відбувалося лише на початковому етапі пандемії. За його словами, Китай засвоїв урок зі спалаху атипової пневмонії 2003 року, про яку Пекін не повідомляв кілька місяців. Цього разу влада вимагала від усіх регіонів під загрозою покарань надавати достовірні дані про зараження.

Реальні дані про поширення коронавірусу Ухань почав публікувати приблизно з 23 січня. За словами лікаря, до цього протягом 10 днів кількість офіційно зареєстрованих хворих залишалася на рівні 41 пацієнта, хоча вже стали з’являтися повідомлення про інфікування за кордоном. 20 січня в Пекіні йому повідомили реальний стан справ в Ухані: 198 хворих, серед яких 13 медиків, і три летальні випадки.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливість повного припинення відносин із Китаєм через те, що країна не стримала поширення коронавірусу.