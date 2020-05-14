Дональд Трамп. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n138205-tramp-pogrojuie-rozirvaty-vidnosyny-z-kytaiem-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість повного припинення відносин із Китаєм, через те, що країна не стримала поширення коронавірусу.

Трамп заявив, що припинення відносин із Китаєм допоможе заощадити США близько 500 млрд дол., повідомляє видання Fox Business.

Президент США вважає, що Китай намагався приховати інформацію про коронавірус. У зв’язку з цим адміністрація Білого дому обговорює можливе покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю.

Американський президент додав, що Китай повинен був зупинити епідемію і не допустити поширення коронавірусу у світі.

Крім того, Трамп уточнив, що уряд США звертався до китайського уряду з проханням вивчити коронавірус, але китайська сторона відповіла відмовою. Мало того, Китай не побажав прийняти допомогу США у даному питанні.

«І я подумав, що все гаразд, тому що вони повинні знати, що вони роблять. Так що це була або дурість, або некомпетентність, або зроблено навмисно», — сказав Трамп.





Слід уточнити, що у понеділок, 11 травня, США розірвали інвестиційні зв’язки між федеральними пенсійними фондами та китайськими акціями.

Як раніше писав «Ракурс», держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США нібито є докази того, що вірус, який викликав небачену раніше пандемію, вийшов із лабораторії у місті Ухань. За його словами, прагнення китайської влади приховати інформацію обернулося кризою, величезними економічними витратами та безліччю жертв.