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Наслідки обвалу у Виноградові, фото: ДСНС
На Закарпатті обвалилася будівля недіючого кінотеатру, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138204-na-zakarpatti-obvalylasya-budivlya-nediuchogo-kinoteatru-ie-zagyblyy-video.htmlРакурс
У Закарпатській області сьогодні близько 16.30 обвалилася частина будівлі недіючого кінотеатру «Промінь» у райцентрі Виноградів.
Інцидент стався близько 16.30. В результаті під завалами опинилися двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.
Рятувальники близько 17.00 витягли з-під завалів постраждалого, його доставили до лікарні в стані середньої важкості. О 17.15 з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, вже без ознак життя.
Зазначається, у будівлі здійснювалися демонтажні роботи, в яких загалом брали участь 10 осіб.
У прес-службі ДСНС Закарпаття повідомляють, що у цій будівлі стався обвал стіни.
Нагадаємо, минулого тижня в історичній частині Одеси завалилася частина аварійного будинку. В результаті було зруйновано сім квартир, без домівки залишилася 21 людина.