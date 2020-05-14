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Ракурс
Наслідки обвалу у Виноградові, фото: ДСНС

На Закарпатті обвалилася будівля недіючого кінотеатру, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)

14 тра 2020, 18:37
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У Закарпатській області сьогодні близько 16.30 обвалилася частина будівлі недіючого кінотеатру «Промінь» у райцентрі Виноградів.

Інцидент стався близько 16.30. В результаті під завалами опинилися двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Рятувальники близько 17.00 витягли з-під завалів постраждалого, його доставили до лікарні в стані середньої важкості. О 17.15 з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, вже без ознак життя.

Зазначається, у будівлі здійснювалися демонтажні роботи, в яких загалом брали участь 10 осіб.

У прес-службі ДСНС Закарпаття повідомляють, що у цій будівлі стався обвал стіни.

Наслідки обвалу у Виноградові, фото: ДСНС

Наслідки обвалу у Виноградові, фото: ДСНС

Наслідки обвалу у Виноградові, фото: ДСНС



Нагадаємо, минулого тижня в історичній частині Одеси завалилася частина аварійного будинку. В результаті було зруйновано сім квартир, без домівки залишилася 21 людина.

Джерело: Ракурс


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