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Ракурс
Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС

На Закарпатье обрушилось здание бывшего кинотеатра, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)

14 мая 2020, 18:37
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В Закарпатской области сегодня около 16.30 обрушилась часть здания недействующего кинотеатра «Проминь» в райцентре Виноградов.

Инцидент произошел около 16.30. В результате под завалами оказались два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Спасатели около 17.00 извлекли из-под завалов пострадавшего, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В 17.15 из-под завалов достали тело еще одного человека, уже без признаков жизни.

Отмечается, в здании осуществлялись демонтажные работы, в которых в общей сложности участвовали 10 человек.

В пресс-службе ГСЧС Закарпатья сообщают, что в этом здании произошло обрушение стены.

Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС

Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС

Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС



Напомним, на прошлой неделе в исторической части Одессы обрушилась часть аварийного дома. В результате были разрушены семь квартир, без крова остался 21 человек.

Источник: Ракурс


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