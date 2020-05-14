Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС

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Ракурс

В Закарпатской области сегодня около 16.30 обрушилась часть здания недействующего кинотеатра «Проминь» в райцентре Виноградов.

Инцидент произошел около 16.30. В результате под завалами оказались два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Спасатели около 17.00 извлекли из-под завалов пострадавшего, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В 17.15 из-под завалов достали тело еще одного человека, уже без признаков жизни.

Отмечается, в здании осуществлялись демонтажные работы, в которых в общей сложности участвовали 10 человек.

В пресс-службе ГСЧС Закарпатья сообщают, что в этом здании произошло обрушение стены.

Напомним, на прошлой неделе в исторической части Одессы обрушилась часть аварийного дома. В результате были разрушены семь квартир, без крова остался 21 человек.