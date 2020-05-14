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Последствия обвала в Виноградове, фото: ГСЧС
На Закарпатье обрушилось здание бывшего кинотеатра, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138204-na-zakarpate-obrushilos-zdanie-byvshego-kinoteatra-est-pogibshiy-foto-video.htmlРакурс
В Закарпатской области сегодня около 16.30 обрушилась часть здания недействующего кинотеатра «Проминь» в райцентре Виноградов.
Инцидент произошел около 16.30. В результате под завалами оказались два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.
Спасатели около 17.00 извлекли из-под завалов пострадавшего, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В 17.15 из-под завалов достали тело еще одного человека, уже без признаков жизни.
Отмечается, в здании осуществлялись демонтажные работы, в которых в общей сложности участвовали 10 человек.
В пресс-службе ГСЧС Закарпатья сообщают, что в этом здании произошло обрушение стены.
Напомним, на прошлой неделе в исторической части Одессы обрушилась часть аварийного дома. В результате были разрушены семь квартир, без крова остался 21 человек.