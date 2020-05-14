Дональд Трамп. Фото: КП

https://racurs.ua/n138205-tramp-grozitsya-razorvat-otnosheniya-s-kitaem-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности полного прекращения отношений с Китаем, из-за того, что страна не сдержала распространение коронавируса.

Трамп заявил, что прекращение отношений с Китаем поможет сэкономить США около 500 млрд долл., сообщает издание Fox Business.

Президент США считает, что Китай пытался скрыть информацию о коронавирусе. В связи с этим администрация Белого дома обсуждает возможное наказание или получение финансовой компенсации от Китая.

Американский президент добавил, что Китай обязан был остановить эпидемию и не допустить распространения коронавируса в мире.

Кроме того, Трамп уточнил, что правительство США обращалось к китайскому правительству с просьбой изучить коронавирус, но китайская сторона ответила отказом. Мало того, Китай не пожелал принять помощь США в данном вопросе.

«И я подумал, что все в порядке, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, либо некомпетентность, либо преднамеренность», — сказал Трамп.





Следует уточнить, что в понедельник, 11 мая, США разорвали инвестиционные связи между федеральными пенсионными фондами и китайскими акциями.

Как ранее писал «Ракурс», госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США якобы имеются доказательства того, что вирус, который вызвал невиданную ранее пандемию, вышел из лаборатории в городе Ухань. По его словам, стремление китайских властей скрыть информацию обернулось кризисом, огромными экономическими затратами и множеством жертв.