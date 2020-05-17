Коронавирус в Китае. Фото: Pexels

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Распространеніе коронавируса началось с Китая, а именно — из Уханя. При этом, когда коронавирус только начал распространяться, власти города скрывали реальное количество заболевших.

Местные власти отказывались признавать, что вирус передается от человека к человеку, и называли ситуацию с коронавирусом в регионе «контролируемой». Об этом рассказал старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань, передает СNN.

Медик заверил, что сокрытие данных имело место лишь на начальном этапе пандемии. По его словам, Китай усвоил урок из вспышки атипичной пневмонии 2003 года, о которой Пекин не сообщал несколько месяцев. На этот раз власти потребовали от всех регионов под угрозой наказаний предоставлять достоверные данные о заражении.

Реальные данные о распространении коронавируса Китай начал публиковать примерно с 23 января. По словам врача, до этого в течение 10 дней количество официально зарегистрированных больных оставалось на уровне 41 пациента, хотя уже стали появляться сообщения об инфицировании за рубежом. 20 января в Пекине ему сообщили реальное состояние дел в Ухане: 198 заболевших, среди которых 13 медиков, и три летальных исхода.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности полного прекращения отношений с Китаем из-за того, что страна не сдержала распространение коронавируса.