18 мая праздник. Фото: КРЦ

https://racurs.ua/n138327-zavtra-den-pamyati-jertv-genocida-krymskotatarskogo-naroda.html

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18 мая в Украине — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году по указу Иосифа Сталина началась массовая депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию и на Урал.

По разным оценкам, из Крыма было депортировано от 200 до 400 тыс. крымских татар. В результате геноцида во время депортации или в первые годы после нее погиб почти каждый второй представитель крымскотатарского народа. Согласно официальному документу «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года, коренной народ полуострова обвинили в массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

После передачи Крыма в состав УССР в 1956 году был издан указ (неопубликованный) о реабилитации крымских татар, но практически без права возвращения на родину, в Крым. Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 80-х годов прошлого столетия.

Верховная Рада Украины постановлением от 12 ноября 2015 года признала депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом и установила в Украине 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этом году отмечается 76-я годовщина геноцида крымских татар.

Также в этот день отмечается Международный день музеев. Он был учрежден в 1977 году Международным советом музеев (ICOM), его отмечают в более чем 150 странах. В этот праздник многие музеи мира открывают свои двери для всех желающих бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии. Нередки в этот день и фестивали, самый знаменитый — «Ночь музеев». Однако в 2020 году все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, были отменены из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, 18 мая отмечается День Розовой пантеры. Этот праздник родился в 2015 году в интернет-сообществе «Королевство любви», объединяющем творческих людей. Цель этого праздника — призвать людей мыслить творчески и позитивно. Символом дня стал известный мультяшный персонаж. Празднуют его тоже необычно — устраивают выставки и вечеринки, пекут печенье.

Этот день в истории: