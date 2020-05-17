Дело МН17: когда ждать приговоров, рассказали в МИД

Дело МН17. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n138326-delo-mn17-kogda-jdat-prigovorov-rasskazali-v-mid.html

Ракурс

Дело МН17 о сбитии самолета Boeing 777 над оккупированным Донбассом расследует Гаагский окружной суд. Несмотря на то, что самолет был сбит в 2014 году, приговоры по этому делу будут вынесены только через несколько лет.

Срок рассмотрения дела зависит от его сложности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Радіо Свобода».

При этом, по его словам, скорость процесса не должна навредить качеству приговоров, так как в дальнейшем их придется обжаловать в Европейском суде по правам человека, что достаточно рискованно.

Заместитель главы МИД пояснил, что целью украинской стороны является привлечение к ответственности высшего военного и политического руководства Российской Федерации за нарушение международного права. В частности, украинская сторона намерена привлечь Россию к ответственности не только за уничтожение самолета, но и за аннексию Крыма, оккупацию Донбасса.

Енин добавил, что привлечь Россию к ответственности — сложная задача, но ставки делаются на необратимость этого решения суда. По его словам, «кольцо вокруг России сжимается».

При этом представитель МИД не захотел отвечать на вопрос о выдаче России одного из подозреваемых по данному делу — Владимира Цемаха. По его словам, это уже произошло, поэтому нет смысла это обсуждать.

Как писал «Ракурс», одним из ключевых фигурантов атаки на «Боинг» является генерал-полковник, действующий первый замглавы пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака.

Как известно, летом 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и применению ракетного комплекса «Бук», из которого сбили самолет. Это так называемый экс-министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава так называемого ГРУ ДНР Сергей Дубинский, заместитель председателя так называемого ГРУ ДНР Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне группировки ДНР. Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, сбили над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.