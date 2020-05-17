Справа МН17: коли чекати на вироки, розповіли в МЗС

Справа МН17. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n138326-sprava-mn17-koly-chekaty-na-vyroky-rozpovily-v-mzs.html

Ракурс

Справу МН17 про збиття літака Boeing 777 над окупованим Донбасом розслідує Гаазький окружний суд. Попри те, що літак був збитий в 2014 році, вироки з цієї справи будуть винесені тільки через декілька років.

Термін розгляду справи залежить від її складності. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Водночас, за його словами, швидкість процесу не повинна зашкодити якості вироків, адже у подальшому їх доведеться оскаржувати в Європейському суді з прав людини, що досить ризиковано.

Заступник глави МЗС пояснив, що метою української сторони є залучення до відповідальності вищого військового і політичного керівництва Російської Федерації за порушення міжнародного права. Зокрема, українська сторона має намір притягнути Росію до відповідальності не тільки за знищення літака, а й за анексію Криму, окупацію Донбасу.

Єнін додав, що притягнути Росію до відповідальності — складне завдання, але ставки робляться на незворотність цього рішення суду. За його словами, «кільце навколо Росії стискається».

Водночас представник МЗС не захотів відповідати на питання про видачу Росії одного з підозрюваних — Володимира Цемаха. За його словами, це вже сталося, тому немає сенсу це обговорювати.

Як писав «Ракурс», одним із ключових фігурантів атаки на «Боїнг» є генерал-полковник, чинний перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії Андрій Бурлака.

Як відомо, влітку 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і застосування ракетного комплексу «Бук», з якого збили літак. Це так званий екс-міністр оборони угруповання ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава так званого ГРУ ДНР Сергій Дубінський, заступник голови так званого ГРУ ДНР Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці угруповання ДНР. Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажира і 15 членів екіпажу.