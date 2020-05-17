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Ракурс
Футбольный матч в Германии. Фото: REUTERS

Немецкий футбольный клуб решил проблему отсутствия зрителей плюшевыми медведями (ФОТО)

17 мая 2020, 20:28
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Футбол выходит из карантина. В Германии вчера возобновились матчи Бундеслиги, а сегодня состоялся матч между футбольными клубами «Кельн» и «Майнц».

Из-за пандемии коронавируса матчи хоть и проводятся, но зрителей на стадионы не пускают. Футбольный клуб «Кельн» решил этот вопрос необычным способом. Футболисты украсили трибуны подарками болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Twitter.

Немецкий клуб посадил на трибуны плюшевые игрушки, а также развесил на кресла красные, белые и черные футболки команды. Футболки были развешаны таким образом, чтобы получились буквы FC.

Футбольный матч в Германии. Фото: FC Cologne

Футбольный матч в Германии. Фото: FC Cologne

Футбольный матч в Германии. Фото: FC Cologne

Мы спросили фанатов, хотят ли они, чтобы их счастливые шарфы или футболки разместили на стадионе во время ближайших игр. Это никогда не сравнится с настоящими болельщиками, но спасибо им, — говорится в сообщении.



В матче 26-го тура чемпионата Германии «Кельн» не смог одолеть своего соперника. Матч закончился со счетом 2:2.

Как сообщалось, значительная часть немцев не приветствует возвращение Бундеслиги в нынешней ситуации и в формате без зрителей. Опрос общественного вещателя ARD показал, что 56% из 1074 опрошенных человек были против перезапуска Бундеслиги. Только 31% выступал за то, чтобы сезон вернулся без фанатов.


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