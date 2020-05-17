Футбольный матч в Германии. Фото: REUTERS

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Футбол выходит из карантина. В Германии вчера возобновились матчи Бундеслиги, а сегодня состоялся матч между футбольными клубами «Кельн» и «Майнц».

Из-за пандемии коронавируса матчи хоть и проводятся, но зрителей на стадионы не пускают. Футбольный клуб «Кельн» решил этот вопрос необычным способом. Футболисты украсили трибуны подарками болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Twitter.

Немецкий клуб посадил на трибуны плюшевые игрушки, а также развесил на кресла красные, белые и черные футболки команды. Футболки были развешаны таким образом, чтобы получились буквы FC.

Мы спросили фанатов, хотят ли они, чтобы их счастливые шарфы или футболки разместили на стадионе во время ближайших игр. Это никогда не сравнится с настоящими болельщиками, но спасибо им, — говорится в сообщении.





В матче 26-го тура чемпионата Германии «Кельн» не смог одолеть своего соперника. Матч закончился со счетом 2:2.

Как сообщалось, значительная часть немцев не приветствует возвращение Бундеслиги в нынешней ситуации и в формате без зрителей. Опрос общественного вещателя ARD показал, что 56% из 1074 опрошенных человек были против перезапуска Бундеслиги. Только 31% выступал за то, чтобы сезон вернулся без фанатов.