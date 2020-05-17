Футбольний матч в Німеччині. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n138325-nimeckyy-futbolnyy-klub-vyrishyv-problemu-vidsutnosti-glyadachiv-za-dopomogou-m-yakyh-igrashok.html

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Футбол виходить із карантину. У Німеччині вчора відновилися матчі Бундесліги, а сьогодні відбувся матч між футбольними клубами «Кельн» і «Майнц».

Через пандемію коронавірусу матчі хоч і проводяться, але глядачів на стадіони не пускають. Футбольний клуб «Кельн» вирішив цю проблему оригінальним способом. Футболісти прикрасили трибуни подарунками уболівальників. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу в Twitter.

Німецький клуб посадив на трибуни м’які іграшки, а також розвісив на кріслах червоні, білі і чорні футболки команди. Футболки були розвішані так, щоб вийшли букви FC.

Ми запитали фанатів, чи хочуть вони, щоб їхні щасливі шарфи або футболки розмістили на стадіоні під час найближчих ігор. Це ніколи не зрівняється зі справжніми вболівальниками, але спасибі їм, — йдеться в повідомленні.





У матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини «Кельн» не зміг здолати свого суперника. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Як повідомлялося, значна частина німців не вітає повернення Бундесліги в нинішній ситуації і у форматі без глядачів. Опитування громадського мовника ARD засвідчило, що 56% із 1074 опитаних осіб були проти перезапуску Бундесліги. Тільки 31% виступав за те, щоб сезон повернувся без фанів у так званих «матчах-привидах».