Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
Футбольний матч в Німеччині. Фото: REUTERS

Німецький футбольний клуб вирішив проблему відсутності глядачів за допомогою м’яких іграшок (ФОТО)

17 тра 2020, 20:28
999

Футбол виходить із карантину. У Німеччині вчора відновилися матчі Бундесліги, а сьогодні відбувся матч між футбольними клубами «Кельн» і «Майнц».

Через пандемію коронавірусу матчі хоч і проводяться, але глядачів на стадіони не пускають. Футбольний клуб «Кельн» вирішив цю проблему оригінальним способом. Футболісти прикрасили трибуни подарунками уболівальників. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу в Twitter.

Німецький клуб посадив на трибуни м’які іграшки, а також розвісив на кріслах червоні, білі і чорні футболки команди. Футболки були розвішані так, щоб вийшли букви FC.

Футбольний матч в Німеччині. Фото: FC Cologne

Футбольний матч в Німеччині. Фото: FC Cologne

Футбольний матч в Німеччині. Фото: FC Cologne

Ми запитали фанатів, чи хочуть вони, щоб їхні щасливі шарфи або футболки розмістили на стадіоні під час найближчих ігор. Це ніколи не зрівняється зі справжніми вболівальниками, але спасибі їм, — йдеться в повідомленні.



У матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини «Кельн» не зміг здолати свого суперника. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Як повідомлялося, значна частина німців не вітає повернення Бундесліги в нинішній ситуації і у форматі без глядачів. Опитування громадського мовника ARD засвідчило, що 56% із 1074 опитаних осіб були проти перезапуску Бундесліги. Тільки 31% виступав за те, щоб сезон повернувся без фанів у так званих «матчах-привидах».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів