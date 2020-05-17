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День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Фото: Новое время

«Всеукраїнська школа онлайн»: Джамала розповість школярам про депортацію кримських татар у 1944 році (ІНФОГРАФІКА)

17 тра 2020, 19:35
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18 травня в Україні — День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 76 років тому, у ніч з 17 на 18 травня 1944 року, Йосип Сталін видав секретний указ про примусову депортацію корінного народу Криму з півострова до Середньої Азії та на Урал.

Про цю трагічну подію, внаслідок якої загинули десятки тисяч кримських татар, завтра школярам розкажуть українські артисти та громадські діячі в рамках «Всеукраїнської школи онлайн». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Спеціальний урок до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу підготували не просто відомі українці, а й представники цього корінного народу Криму. Про страшні події 1944 року школярам розкажуть:

  • українська співачка, переможниця Євробачення 2016 року Джамала;
  • заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева;
  • кінорежисер і сценарист Наріман Алієв;
  • головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва.

Уроки будуть транслювати українські телеканали для учнів середніх і старших класів починаючи з 10.30.



Розклад уроку. Графіка: Офіс президента

Нагадаємо, в Україні сьогодні вшановують жертв політичних репресій. День пам’яті жертв політичних репресій припадає на третю неділю травня. Цей пам’ятний день, зокрема, покликаний привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, пов’язаних із насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.


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