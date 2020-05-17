День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Фото: Новое время

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18 мая в Украине — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 76 лет назад, в ночь с 17 на 18 мая 1944 года, Иосиф Сталин выдал секретный указ о принудительной депортации коренного народа Крыма из полуострова в Среднюю Азию и на Урал.

Об этом трагическом событии, в результате которого погибли десятки тысяч крымских татар, завтра школьникам расскажут украинские артисты и общественные деятели в рамках «Всеукраинской школы онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Специальный урок ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа подготовили не просто известные украинцы, но и представители этого коренного народа Крыма. О страшных событиях 1944 года школьникам расскажут:

украинская певица, победительница Евровидения 2016 года Джамала;

заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева;

кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев;

главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

Уроки будут транслировать украинские телеканалы для учеников средних и старших классов начиная с 10.30.

Напомним, в Украине сегодня чтят жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий приходится на третье воскресенье мая. Этот памятный день, в частности, призван привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, связанным с насильственным внедрением коммунистической идеологии.