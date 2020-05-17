Украинцы пострадали от политических репрессий, фото: bykivnya.org

https://racurs.ua/n138309-segodnya-den-pamyati-jertv-politicheskih-repressiy.html

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В Украине сегодня чтят жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий приходится на третье воскресенье мая, согласно указу третьего президента Украины Виктора Ющенко от 21 мая 2007 года.

Этот памятный день, в частности, призван привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, связанным с насильственным внедрением коммунистической идеологии. Он вводился к 70-й годовщине начала Большого террора 1937−1938 годов в СССР.

Во время сталинских репрессий расстреляли десятки тысяч людей, сотни тысяч были арестованы, депортированы или проходили принудительное психиатрическое лечение. Репрессии охватили все слои тогдашнего общества — от интеллигенции до селян, напоминает Украинский институт национальной памяти.

В частности, в Киеве 19 мая 1938 года в тюрьмах НКВД расстреляли 563 человека. В пик репрессий тела жертв террора хоронили не в кладбищах, а в траншеях для захоронений, выкопанных в фруктовых садах, парках и пригородных лесах.

Так, в Украине одним из печальных символов репрессий является Быковнянский лес под Киевом, где, по разным данным, захоронены тела от 15 до более 100 тыс. замученных и расстрелянных органами НКВД человек.

В настоящее время установлены имена более 15 тыс. похороненных здесь жертв репрессий.

Традиционно в этот день высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику «Быковнянские могилы».

Другие известные места массовых захоронений жертв Большого террора в Украине — Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговщина), второе христианское кладбище (Одесса) и 9-й км Запорожского шоссе (Днепр).

Места массовых захоронений жертв репрессий появились и на Западной Украине после 1939 года — это урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область) и Тюрьма на Лонцкого (Львов).

Сегодня украинцы снова подвергаются политическим репрессиям. В России и временно оккупированных Крыму и ОРДЛО незаконно удерживают сотни украинских политзаключенных.

Напомним, в прошлом году День памяти жертв политических репрессий пришелся на 19 мая. В этот день планировал провести свою инаугурацию новоизбранный президент Владимир Зеленский. Позже датой инаугурации Зеленского было выбрано 20 мая.