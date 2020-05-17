В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138308-koronavirus-v-ukraine-umerli-uje-bolee-500-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, в Украине за сутки официально обнаружили у еще 433 человек.

Общее количество выявленных в Украине случаев коронавируса по состоянию на утро 17 мая составило 18 тыс. 291. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

За сутки умерли 17 инфицированных коронавирусом людей. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Украине уже достигло 514 человек.

Выздоровели за сутки 210 пациентов. Общее количество тех, кто вылечился от коронавируса, теперь составляет 5 тыс. 116 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (59 инфицированных), а также Киевской (54 случая) и Львовской (50 случаев) областях.

В мире общее количество случаев коронавируса составляет более 4,6 млн человек, почти 312 тыс. инфицированных умерли, почти 1,7 млн — вылечились. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса (США).

По количеству обнаруженных случаев коронавируса в мире на первом месте США — более 1,46 млн. Второе место занимает Россия с более чем 272 тыс. официально подтвержденных случаев коронавируса, третье — Великобритания (более чем 241,4 тыс. случаев).

Напомним, в Минздраве считают, что массовое тестирование на коронавирус в Украине вызовет обманчивое ощущение безопасности.