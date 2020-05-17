Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: померли вже понад 500 хворих (ІНФОГРАФІКА)

17 тра 2020, 10:14
999

Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні за добу офіційно виявили у ще 433 людей.

Загальна кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу станом на ранок 17 травня становить 18 тис. 291. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За добу померли 17 інфікованих коронавірусом людей. Таким чином, загальна кількість жертв COVID-19 в Україні вже сягнула 514 осіб.

Одужали за добу 210 пацієнтів. Загальна кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу, тепер становить 5 тис. 116 осіб.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (59 інфікованих), а також Київській (54 випадки) та Львівській (50 випадків) областях.

У світі загальна кількість випадків коронавірусу становить понад 4,6 млн осіб, майже 312 тис. інфікованих померли, майже 1,7 млн — вилікувалися. Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса (США).

За кількістю виявлених випадків коронавірусу у світі на першому місці США — понад 1,46 млн. Другу сходинку посідає Росія з понад 272 тис. офіційно виявлених випадків коронавірусу, третю — Велика Британія (понад 241,4 тис. випадків).



Коронавірус в Україні, інфографіка: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що масове тестування на коронавірус в Україні викличе оманливе відчуття безпеки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів