В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138308-koronavirus-v-ukrayini-pomerly-vje-ponad-500-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні за добу офіційно виявили у ще 433 людей.

Загальна кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу станом на ранок 17 травня становить 18 тис. 291. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За добу померли 17 інфікованих коронавірусом людей. Таким чином, загальна кількість жертв COVID-19 в Україні вже сягнула 514 осіб.

Одужали за добу 210 пацієнтів. Загальна кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу, тепер становить 5 тис. 116 осіб.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (59 інфікованих), а також Київській (54 випадки) та Львівській (50 випадків) областях.

У світі загальна кількість випадків коронавірусу становить понад 4,6 млн осіб, майже 312 тис. інфікованих померли, майже 1,7 млн — вилікувалися. Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса (США).

За кількістю виявлених випадків коронавірусу у світі на першому місці США — понад 1,46 млн. Другу сходинку посідає Росія з понад 272 тис. офіційно виявлених випадків коронавірусу, третю — Велика Британія (понад 241,4 тис. випадків).

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що масове тестування на коронавірус в Україні викличе оманливе відчуття безпеки.